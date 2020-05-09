Restoran ve kafelerde virüs önlemleri (Restoranlar bayram sonunu bekliyor)
Kafe ve restoranlar da yeni döneme hazırlık yapıyor. Masalar arası mesafe, çapraz oturma sistemi bu tedbirler arasında. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, kafe ve restoranlarda, yeni dönemde alınacak virüs tedbirlerini anlattı.
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NTV 09.05.2020 - 12:17| Son Güncelleme : 09.05.2020 - 14:01
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