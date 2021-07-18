Restoranda dehşet anları: Nereye saklanacaklarını şaşırdılar

Adana’nın Seyhan ilçesinde restoran işletmecisi Fatih K., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ticari araçla restoranın önüne gelen bir grup, tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı. O anlarda iş yerinin önünde bekleyen 38 yaşındaki Fatih K. karnından ve bacağından yaralandı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir adamın silahlı saldırı sırasında tepki vermeden öylece beklemesi dikkat çekti.
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ntv.com.tr 18.07.2021 - 12:48| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 13:01
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