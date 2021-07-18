Restoranda dehşet anları: Nereye saklanacaklarını şaşırdılar

Adana’nın Seyhan ilçesinde restoran işletmecisi Fatih K., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ticari araçla restoranın önüne gelen bir grup, tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı. O anlarda iş yerinin önünde bekleyen 38 yaşındaki Fatih K. karnından ve bacağından yaralandı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir adamın silahlı saldırı sırasında tepki vermeden öylece beklemesi dikkat çekti.

ntv.com.tr 18.07.2021 - 12:48 | Son Güncelleme : 18.07.2021 - 13:01

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