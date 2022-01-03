Restoranda eşinden dayak yedi: Sosyal medyadan yardım istedi
İstanbul Eyüpsultan’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir restoranda dövülen 34 yaşındaki Elif Dağatar, görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp yardım istedi. 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde şiddete uğrayan genç kadın ‘‘Bu dayak ilk değil, son da olmayacak. Defalarca şikayet ettim ama önlemler caydırıcı değil. O gün elini kolunu sallayarak karakoldan çıkıp gitti. Ben öldükten sonra mı önlem alınacak’’ diyerek tepki gösterdi.
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