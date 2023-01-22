Restoranda yemek yiyen iki arkadaş hesabı ödemeden çıkıp gitti

İstanbul Alibeyköy'de bir restorana giden 2 arkadaş, menüdeki hemen hemen her üründen sipariş verdi. Kalabalıktan faydalanan iki arkadaş, bir süre sohbet etti ve sonra  hesabı ödemeden lokantadan çıkıp gitti. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda iki arkadaşın yiyemediklerini de paket yaptırdığı görülüyor.

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