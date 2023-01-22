Restoranda yemek yiyen iki arkadaş hesabı ödemeden çıkıp gitti
İstanbul Alibeyköy'de bir restorana giden 2 arkadaş, menüdeki hemen hemen her üründen sipariş verdi. Kalabalıktan faydalanan iki arkadaş, bir süre sohbet etti ve sonra hesabı ödemeden lokantadan çıkıp gitti. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda iki arkadaşın yiyemediklerini de paket yaptırdığı görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.