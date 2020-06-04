Restoranlarda corona virüs önlemleri

Normalleşme sürecinde yeniden açılan restoranlarda corona virüs önlemleri en üst seviyede. Yazılı menü tercih etmeyen restoranlarda, girişten itibaren hijyen ile ilgili tüm ayrıntılar düşünülüyor. Yoğunluğun her geçen gün arttığı restoranlarda müşteriler isterse tek kullanımlık servisleri de tercih edebiliyor. D-ream CEO'su Umut Özkanca restoranlarda alınan önlemleri anlattı.

NTV 04.06.2020 - 21:01 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 21:21

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