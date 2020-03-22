Restoranlarda masalar kaldırıldı

Corona virüsün yayılmasını önlemek için art arda tedbirler alınıyor. Restoranlar için önemli bir düzenleme yapıldı; masaların kaldırılması ve sadece paket servis hizmeti verilmesi kararı alındı. Berber ve kuaförler de kapatıldı. Otellerde konaklayana da son 14 günde nerede olduğu sorulacak.

NTV 22.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 10:10

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