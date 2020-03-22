Restoranlarda masalar kaldırıldı

Corona virüsün yayılmasını önlemek için art arda tedbirler alınıyor. Restoranlar için önemli bir düzenleme yapıldı; masaların kaldırılması ve sadece paket servis hizmeti verilmesi kararı alındı. Berber ve kuaförler de kapatıldı. Otellerde konaklayana da son 14 günde nerede olduğu sorulacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 22.03.2020 - 10:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.