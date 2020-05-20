Restoranlarda neler değişecek?

Türkiye "yeni normale" alışmaya çalışıyor. Birçok alanda normalleşme adımları var. Restoranların ne zaman normale döneceği de henüz kesin değil. Ancak birçok restoran yeni döneme hazırlıklarını yapıyor. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu anlattı.
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NTV Haber 20.05.2020 - 13:15| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 13:32
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