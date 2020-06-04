Restoranlarda virüs önlemleri

Restoranlarda Corona virüs önlemleri üst seviyede. İstanbul İstinye Park'ta bulunan Masa Restaurant'ta önlemlere teknoloji de dahil edildi. Restoranlarda çalışan korunmasına da önem verildiğini belirten d.ream CEO'su Umut Özkanca alınan önlemleri anlattı. Yiyecek siparişlerinde yazılı menü yerine artık QR kodu ile sipariş veriliyor. Ayrıca restoranda bakteri yok eden paspas kullanılıyor.
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NTV Haber 03.06.2020 - 23:38| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 00:17
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