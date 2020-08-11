Risk haritası kırmızıya boyandı: İstanbul'da corona virüsün bulaşmadığı ilçe yok
İstanbul, son 3 günde yeni vaka sayısının en yoğun olduğu iller arasında.. Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasına bakınca da salgının hala kent genelinde yaygın olduğu görülüyor. Yüksek riskli bölgelerin başında ise Zeytinburnu, Bağcılar, Şirinevler Eyüp ve Fatih geliyor.
HABER: Ahmet Örsoğlu
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NTV Haber 11.08.2020 - 21:19| Son Güncelleme : 11.08.2020 - 21:23
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