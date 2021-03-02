Risk haritasında dikkat çeken iki il: Uşak ve Adıyaman
Risk haritasında dikkat çeken iki il var. Komşuları orta ve yüksek riskli olmasına rağmen mavi kategoride yer alan Uşak'ta yasakların büyük kısmı kalktı. Haritada tam tersi bir durum ise Adıyaman için geçerli... 2 komşusu düşük riskli kategoride yer alan Adıyaman'ın rengi kırmızı... Kent, Türkiye'de en çok vaka sayısı görülen illerden bir tanesi ve yeni önlemler gündemde...
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NTV 02.03.2021 - 14:18| Son Güncelleme : 02.03.2021 - 14:55
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