Risk sürüyor: Sinop cumartesi yine şiddetli yağış alacak

Karadeniz’de aşırı yağışın ardından yaşanan selle mücadele devam ederken hava durumu raporları bölgenin iki, üç gün daha risk altında olduğunu gösteriyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, özellikle Sinop için uyarıda bulundu ve ‘‘Cumartesi akşam saatlerinde Karadeniz üzerinden çok şiddetli bir yağış gelecek. Sinop, Samsun’un Sinop’a yakın kesimi ve Kastamonu’ya çok yoğun yağış gelebilir’’ dedi.

NTV 12.08.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 15:00

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