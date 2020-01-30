Riskli binalara lazer tarayıcıyla tespit (NTV ekibi mobil laboratuvarda test etti)
Elazığ depreminin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tasarlanan bir lazer tarayıcı cihaz da kritik rol oynuyor. NTV ekibinden Osman Terkan Elazığ'da, o cihazın çalışmalarına yerinde tanıklık etti. Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanı Sertaç Teksin ile konuştu. İşte ayrıntılar...
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