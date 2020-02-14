Riskli koşullarda iniş prosedürü hakkında bilinmesi gerekenler (Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesi)
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin ''şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan yardımcı pilotun, olay günü ''kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtemediği''ni ve ''pas geçin'' talimatı almadıklarını söylediği öğrenildi.
14.02.2020 - 14:22| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 14:33
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