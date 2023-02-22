Riskli yapının müteahhidine dava

Peş peşe gelen 3 depremde yeni sitelerin, yapı denetiminde geçen binaların da yıkılması, denetim ve bina güvenliği konusunda birçok soruyu gündeme getirdi. Depreme dayanıklı diye satılan ev, yapı denetiminde riskli çıkarsa ne yapılmalı? Müteahhidin sorumluluk bende değil deme hakkı var mı? Kiracı, bina güvenliği konusunda taşınmadan önce ne yapabilir? Beykent Üniversitesi İdari Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yılmaz yanıtladı
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