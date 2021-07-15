Rize'de heyelan can aldı

Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan can aldı. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kaldığı belirtilen üç kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Muradiye ve Güneysu'da kayıp olan üç kişiyi arama çalışması sürüyor. İçişleri, Çevre ve Ulaştırma bakanları da gece Rize'ye gitti.

NTV Haber 15.07.2021 - 04:21 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 04:29

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