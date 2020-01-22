Rize'de mezarını yaptırdı, ailesini arıyor

Rize'ye 32 yıl önce tırmanmaya giden Fransız dağcı kayboldu. 7 yıl sonra bölgede ona ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Ancak dağcının ailesine ulaşılamadığı için kemikler adliye arşivinde saklandı. Durumdan haberdar olan bir vatandaş ise cenazenin sahipsiz kalmasına razı olamadı. Kemikleri teslim alıp evinin bahçesine yaptırdığı mezara defnetti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.