Rize'de sel böyle geldi

Rizede etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu. İki kişi hayatını kaybetti, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda araç ve binada da büyük çaplı hasara neden olan taşkından görüntüler de ortaya çıktı.

İHA 15.07.2021 - 11:54 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 12:04

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