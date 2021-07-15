Rize'de sel böyle geldi

Rizede etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu. İki kişi hayatını kaybetti, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda araç ve binada da büyük çaplı hasara neden olan taşkından görüntüler de ortaya çıktı.
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İHA 15.07.2021 - 11:54| Son Güncelleme : 15.07.2021 - 12:04
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