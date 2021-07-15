Rize’de sel ve heyelan: 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi aranıyor
Rize’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde can kaybı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde bir evin enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı, aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor. NTV WhatsApp hattına gelen görüntüler, felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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NTV 15.07.2021 - 09:09| Son Güncelleme : 15.07.2021 - 09:20
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