Rize'de Senegalli işçiler çay hasadında

Rize'de mayıs ayında başlayan çay hasadı devam ediyor. Ancak salgın nedeniyle bu yıl Gürcistan'dan işçi gelemedi. Üretici ise çareyi Türkiye'ye daha önce yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşlarında buldu.

NTV 09.06.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 17:24

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