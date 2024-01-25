Rize'de TikTok için video çekerken dehşeti yaşadı
Rize'de çalıştığı oto kuaföründe sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaşmak için video çekmek isteyen Osman Nuri Özer (34), pantolonuna kolonya döküp çakmağı yakınca alevler içinde kaldı. Özer'i saran alevler, iş arkadaşlarının paspaslı müdahalesiyle söndürüldü. Özer, "Komedi videosu çekmek isterken yaşananlar bir anda kontrolümüzden çıktı. Kesinlikle bir daha asla böyle bir şeye kalkışmam." dedi.
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