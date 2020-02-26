Rize'nin 'Pisa' kulelerinde tehlikeli yaşam

Rize'de, yıllar önce inşa edilen ve dolgu olan zemindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan toplam 96 daireli 4 binada gün geçtikçe artan eğim korkutuyor. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki daire sahipleri, demir direklerle destekleyip, kendilerince önlem almaya çalıştıkları yapılarda korku içerisinde yaşıyor. İnşaat Mühendisleri Odası uzmanları yüzde 6 dolayında eğim oluşan riskli binaların bir an önce yıkılması gerektiğini açıkladı.
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26.02.2020 - 10:14| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 10:28
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