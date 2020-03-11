Roma Büyükelçisi NTV'de: Vatandaşlarımızı tahliye etmek için henüz çok erken
Avrupada corona virüs nedeniyle en fazla vakanın ve ölümün yaşandığı ülke İtalya. İtalyadaki son durumu Türkiyenin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli NTVye değerlendirdi. Büyükelçi, ülkedeki Türk vatandaşlarıyla ilgili son derece duyarlı olduklarını söyledi. Esenli, Şartlara göre vatandaşlarımızı tahliye edebiliriz ama henüz o noktada değiliz dedi.
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NTV Haber 11.03.2020 - 04:39| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 04:49
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