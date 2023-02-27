Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı ancak kızının cenazesini bulamadı

Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu. Esra ve Miraç İlhan çifti de enkaz altında kaldı. Genç çiftten haber alamayan aileleri DNA testi verdi. Miraç İlhan'ın defnedildiği ortaya çıktı. Esra İlhan'dan ise halen haber yok. Acılı babası, kızının cenazesinin bir an önce bulunmasını istiyor.

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