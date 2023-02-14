Rönesans Rezidans'ın eski sakini: Temel kayıyor dediğimde güldüler
Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans ile çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Rezidansın eski sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, binada çatlaklar oluştuğunu anlattı ve ''Yöneticiye korkuyorum, temel kayıyor dediğimde güldü, abartmayın, dedi. Komşulara da söyledim, kimse ilgilenmedi'' dedi. Yiğitbaşı, soruna çözüm bulamayınca Rönesans Rezidans'tan taşındığını anlattı.
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