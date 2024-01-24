Rönesans Rezidans'ın kayıp bebeği
6 Şubat depreminde resmi verilere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak bir de bulunamayanlar var. 6 Şubat'ta 16 aylık olan Esila ve annesi de onlardan. Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın altında kaldılar. Aynı evde beraber oldukları anneannenin cenazesi bulundu, onlar bulunamadı. Teyzesi ve şu anda sınır ötesinde görevde olan asker babası Esila ve annesine dair bir izin peşinde.
Haber: Melike Şahin
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