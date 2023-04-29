Rönesans Rezidans'ta bulunamayan Dr. Açıkalın'ın kardeşi: Üç nesli birlikte kaybettim
Dr. Ceren Açıkalın ve oğlu Hatay'da "Cennetten bir köşe" diye pazarlanan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybetti. Kardeşi Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, günlerce enkaz başında bekledi, sayısız hayata dokunan bir Acil Tıp Uzmanı olarak ablasının cenazesine dahi ulaşamamak onu kahretti. Ayça Açıkalın Akpınar, "Yaşadığım acı öyle büyük ki yüzyıllar sonra bile kimsenin yaşamasını istemem" dedi. Felaketin unutulmaması için verdiği mücadeleye destek bekliyor. (Haber:Melike Şahin Kamera:Cumhur Çatkaya)
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