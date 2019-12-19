RTÜK Başkanı Şahin: Çocuklar medya bağımlısı oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, çocukların medya kullanım alışkanlıklarına yönelik araştırmanın, öğrencilerin günlük ortalama internet kullanım süresinin 2 saat 13 dakika, ders çalışma süresinin ise 1 saat 30 dakika olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Şahin “Ortaokul öğrencilerimiz okul haricinde yeni medyanın adeta bağımlısı durumunda” dedi. İşte ayrıntılar...
19.12.2019 - 16:41| Son Güncelleme : 19.12.2019 - 16:46
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