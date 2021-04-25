Rus kadınlar çöken balkondan son anda kurtuldu

Rusya'da iki kadın, çöken balkonun parçalarından son anda kurtuldu. Kaza, Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'te yaşandı. İki kadın apartmana girmek için adım atarken başlarına balkondan kopan parçalar düştü. Görüntüyü çekip sosyal medyadan paylaşan bir mahalle sakini, ülkedeki binaların eski olmasından dolayı son zamanlarda bu tarz kazaların sık yaşandığına dikkat çekti.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 25.04.2021 - 15:05| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 15:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.