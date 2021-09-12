Rus turist yasak dinlemedi: Gölden zorla çıkarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Vitalii Marshev, yasak olan Titreyengöl’e girdi. Uzun süre gölden çıkmayan turiste ekipler müdahale etti. İddiaya göre, 59 yaşındaki Marshev psikolojik sorunlar yaşıyordu ve tüm uyarılara rağmen gölden çıkmayı kabul etmedi. Rus turist, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Dakikalar süren çabalar sonucunda gölden çıkarılan Marshev, Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ntv.com.tr 12.09.2021 - 15:06 | Son Güncelleme : 12.09.2021 - 15:18

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