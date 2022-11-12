Rusların geri çekildiği Herson'a Ukrayna bayrağı çekildi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin çekildiği Herson kentine Ukrayna askerlerinin girmesine ilişkin, "Bugün tarihi bir gün, Herson'a geri dönüyoruz." dedi. Ukrayna güçlerinin Herson'a girişini gösteren ve kamu binalarına çekilen Ukrayna bayrağının yer aldığı görüntüler ise sosyal medyada yayımlandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.