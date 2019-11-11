Rusya ile dördüncü ortak devriye başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) twitter hesabından yaptığı açıklama ile, ''Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.'' ifadelerine yer verdi.
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