Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Türk askerinin vurulduğu bölgede operasyon yapmadığı bilgisine yer verildi. Açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi. Mete Çubukçu Rusya'dan gelen ilk açıklamayı NTV canlı yayınında değerlendirdi.  





28.02.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 09:25

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