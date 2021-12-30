Rüzgarda çöp konteynerinin peşinden koştular

İstanbul Ümraniye’de şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri park halindeki bir otomobile çarpıp yokuş aşağı kaymaya başladı. Bu sırada iş yerinden durumu fark eden emlak danışmanı Cem Yelkenci ve arkadaşı koşarak konteyneri durdurdu. Yelkenci ‘‘O kadar rüzgar vardı ki cam çerçeve sallanıyordu. Yakalamasaydık ya birine ya da arabalara çarpacaktı’’ dedi.
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