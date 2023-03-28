imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Rüzgarda sallanan minare korkuttu | "100 sene bir şey olmaz"

İzmirin Karabağlar ilçesinde yapımı süren bir minarenin rüzgarda sallanması endişe yarattı. Salih Omurtak Mahallesindeki Eyyüp El Ensari Camisinin hasarlı beton minaresi 6 ay önce tehlike oluşturmaması için kontrollü olarak yıkıldı. Daha güvenli olması adına çelik konstrüksiyondan yapılan ancak tamamlanmayan minarenin rüzgarda sallanması vatandaşları kaygılandırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ