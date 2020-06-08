S-400'ler ne zaman aktif olacak?

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin S-400'leri kullanmak için aldığını söyledi. Virüs salgını nedeniyle gecikmeler yaşandığını belirtti. NTV yanında soruları yanıtlayan Demir, milli projelerdeki son durumu da anlattı.

NTV 08.06.2020 - 17:17 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 17:51

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