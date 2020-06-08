S-400'ler ne zaman aktif olacak?

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin S-400'leri kullanmak için aldığını söyledi. Virüs salgını nedeniyle gecikmeler yaşandığını belirtti. NTV yanında soruları yanıtlayan Demir, milli projelerdeki son durumu da anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.06.2020 - 17:17| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 17:51
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.