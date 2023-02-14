Saat 09:34, sıcaklık eksi 11 derece: Enkazlardaki araçların mazotları dondu
Depremzedeler bölgede deprem travmasının yanısıra dondurucu soğukla da başa çıkmaya çalışıyor. NTV ekibinden Osman Terkan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saat 09:34'te sıcaklığın eksi 11 derece olduğunu ve iş makinelerinin mazotlarının donduğunu anlattı. (Kamera:Bahattin Demir)
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