Saat 09:34, sıcaklık eksi 11 derece: Enkazlardaki araçların mazotları dondu

Depremzedeler bölgede deprem travmasının yanısıra dondurucu soğukla da başa çıkmaya çalışıyor. NTV ekibinden Osman Terkan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saat 09:34'te sıcaklığın eksi 11 derece olduğunu ve iş makinelerinin mazotlarının donduğunu anlattı. (Kamera:Bahattin Demir)

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