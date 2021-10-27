Sabancı'dan Cumhuriyet seferberliği

Cumhuriyeti'in 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sabancı Topluluğu özel bir etkinliğe imza atıyor. "Cumhuriyet Seferberliği" adı altında, gönüllü grupların pek çok farklı yardım programına katılacağı etkinliklerin ilk adımı Adana Kozan'da atıldı. Yazın çıkan yangınlarda küle dönen alanlara fidan dikimi yapıldı.
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