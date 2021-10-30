Sabancı'dan Cumhuriyet seferberliği: Gönüllüler Kozan'da fidan dikti
Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sabancı Topluluğu 60 bin çalışan ve paydaşıyla "Cumhuriyet Seferberliği" başlattı. Seferberliğin ilk etkinliği Adana Kozan'daydı. Sabancı Topluluğu gönüllüleri tarafından Temmuz ayındaki orman yangınınında kül olan alanlara fidan dikildi. Gönüllüler bir köy okulunda da yenileme çalışması yaptı.
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