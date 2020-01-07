Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak böyle tahliye edildi
İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, havalimanı pisti 2 saatliğine uçuşlara kapatıldı. Pegasus, olayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu. THY'den yapılan açıklamada da, uçuşların ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu belirtildi. Yolcuların tahliye edildiği anlar ise böyle görüntülendi.
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