Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aksamalar yaşandı. Pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atarken, iniş yapamayan pilotlarla kule görevlileri arasındaki telsiz konuşmalar da ortaya çıktı. Konuşmalarda bir pilotun, "15 dakikalık yakıtımız kaldı" ifadelerini kullandığı ve kulenin ise pit çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunduğu duyuluyor.