Sabiha Gökçen'de pisten çıkan uçağa rüzgar uyarısı yapılan o konuşma
İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Uçakta yangın meydana geldi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçağın Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.
NTV Haber 05.02.2020 - 20:46| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 20:52
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