Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak neden üçe bölündü?

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunuyordu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Uçak Mühendisi Doç. Dr. Haluk Kul, canlı yayında NTV ekibinden Yağız Şenkal'ın kazanın nasıl olduğuna ilişkin sorularını yanıtladı.

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