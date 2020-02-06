Sabiha Gökçen'de uçaktan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı
Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaza sonrasında kapanan pist saat 04.00 itibarıyla uçuşlara açıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. Uçaktan sürünerek çıkan işadamı Engin Demir, yaşadıklarını NTV ekibinden Deniz Tüysüz'e anlattı.
06.02.2020 - 11:11| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 11:28
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