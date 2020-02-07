Sabiha Gökçen'deki kaza nasıl yaşandı? (İşte o uçakla aynı şartlarda iniş simülasyonu)
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimmanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi, 180 kişi de yaralandı. Pilotların pisti pas geçmeyip iniş kararı doğru muydu? Rüzgar kazada ne kadar etkili oldu? İstanbul'daki uçak kazasına ilişkin sorular yürütülecek soruşturma sonucu yanıt bulacak. Ancak kaza anında neler yaşandığını canlandırmak mümkün. NTV ekibinden Serkan Kaya, Ankara'daki bir uçuş simülasyon merkezinde Eğitmen Onur Demirci'nin kontrolünde, uçuş simülatöründe kaza anındaki hava şartları ve pist koşulları ile iniş denemesine tanıklık etti.
07.02.2020 - 13:24| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 13:48
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