Saçından tuttuğu müşterisinin başına defalarca vurdu
İstanbul Esenyurt’ta bir taksi şoförü, saçından tuttuğu kadın müşterisinin başına defalarca vurdu. Yoldan geçen bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, taksicinin araçtan hızla inerek kadın yolcuya saldırdığı görülüyor. Uzun süre kadını döven taksiciye yoldan geçen sağlık görvelileri müdahale etti.
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