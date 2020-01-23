Sadece o! (Akhisar'da deprem)

Akhisar dün gece 5.4'le sallandı. Deprem anına ilişkin görüntüler içinden en dikkat çekeni, bir bilardo salonunda kaydedildi. Salondakiler, sallantıyla birlikte koşuşturmaya başlarken, uzmanların 'hayat üçgeni' uyarısına sadece bir kişinin uyduğu görüldü. O anlar, NTV'den Merih Ak'ın bölgedeki son durumu aktardığı bağlantının son bölümünde... 

AKUT'un kurucu başkanı Çelikmen: "Deprem çantası kadar, deprem anındaki 'hayat üçgeni' de önemli"

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER