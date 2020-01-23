Sadece o! (Akhisar'da deprem)

Akhisar dün gece 5.4'le sallandı. Deprem anına ilişkin görüntüler içinden en dikkat çekeni, bir bilardo salonunda kaydedildi. Salondakiler, sallantıyla birlikte koşuşturmaya başlarken, uzmanların 'hayat üçgeni' uyarısına sadece bir kişinin uyduğu görüldü. O anlar, NTV'den Merih Ak'ın bölgedeki son durumu aktardığı bağlantının son bölümünde...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.