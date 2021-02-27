Safranbolu'da heyecanlandıran keşif

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 30 metre derinliğinde gizli bir geçide rastlandı. İlçeye hakim bir tepede kale kalıntıları arasındaki geçitten Gümüş Kanyonu'na kadar iniliyor.
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NTV 27.02.2021 - 15:51| Son Güncelleme : 27.02.2021 - 16:02
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