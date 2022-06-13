Sağanak birçok kentte hayatı felç etti

Sağanak yağış Türkiye'nin birçok noktasında etkili oldu. Bazı kentlerde derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ekili araziler hasar aldı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise yağış nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri Hatay için de uyarı açıklaması yaptı.
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NTV Haber 13.06.2022 - 04:13| Son Güncelleme : 13.06.2022 - 04:21
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