Sağanak yağmur uyarısı: ‘‘Hava sıcak olduğu için tehlike yaratabilir’’

Meteorolojiden Marmara, Ege ve Doğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları yaşanabileceğine dikkat çeken NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan ‘‘Hava sıcak olduğu için tehlike yaratabilecek yağmurlar var. Ayrıca rüzgarın aniden şiddetlenmesi, yıldırım, dolu da oluşabilir’’ diyerek uyardı.

NTV 16.05.2021 - 09:54 | Son Güncelleme : 16.05.2021 - 10:07

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