‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca konuştu

İstanbul Sultangazi’de boynuna ‘sağır ve dilsiz’ yazılı not asarak dilencilik yapan Ramazan A. yakalanınca konuşmaya başaldı. Zabıtanın tüm sorularını yanıtlayan Ramazan A. ‘‘Her zaman bunu yapıyoruz. Engelim yok, konuşabiliyorum’’ dedi. Üzerinden 770 TL çıkan sözde sağır ve dilsiz dilenci cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
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